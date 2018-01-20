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Умер знаменитый французский шеф-повар Поль Бокюз

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Во Франции умер повар Поль Бокюз, которого называют создателем новой французской высокой кухни. Ему был 91 год.

Соболезнования в связи с кончиной шеф-повара выразил президент Франции Эммануэль Макрон. "Поль Бокюз был воплощением французской кухни", – написал он, добавив, что "повара Франции плачут на своих кухнях".

Бокюз прославился в 1960-е годы, став, помимо прочего, автором меню для сверхзвукового лайнера "Конкорд". Начав с ресторана L'Auberge du Pont de Collonges в пригороде Лиона, он расширил свою кулинарную "империю" до 21 ресторана в разных странах мира. На протяжении более чем 40 лет он получал "три звезды" от кулинарного путеводителя Michelin. В 1975 году Бокюз стал кавалером ордена Почетного легиона.

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