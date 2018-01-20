В Крыму отмечают годовщину референдума 1991 года

В аннексированном Россией Крыму в субботу празднуют День республики – праздник, посвященный референдуму 1991 года. Тогда жителям полуострова было предложено ответить на вопрос, хотят ли они сохранить Крым в виде автономной республики в составе СССР. Более 90 процентов ответили положительно.

Это уже 27-я годовщина события, которое до 2014 года рассматривалось как проявление автономности полуострова. Сейчас подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении в Фейсбуке назвал эти события "началом возвращения Крыма" и "прологом Крымской весны". Тогда крымчане проголосовали за Россию, написал Аксенов, и эту мысль тут же подхватили подконтрольные России крымские СМИ.

Основная часть мероприятий прошла в библиотеках и музеях Крыма, единственной публичной акцией стало мероприятие, организованное Российским союзом молодежи у здания Госсовета. Здесь были установлены конструкции, на которых любой желающий мог разрисовать красками туристические достопримечательности полуострова, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Президент Украины Петр Порошенко написал в Фейсбуке: "Крым – это Украина", выразив мнение, что "международный фронт по деоккупации Крыма с каждым днем становится все сильнее, и цивилизованный мир никогда не признает аннексию полуострова".

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