Российские военные выведены из района турецкой операции в Сирии

Оперативная группа российских военнослужащих выведена из района Африн на северо-западе Сирии для обеспечения их безопасности. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Министерства обороны России.

О выводе российских военных из Африна стало известно после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале наземной операции против сирийских курдов, контролирующих этот регион.

Генеральный штаб Вооруженных сил Турции сообщил, что задача операции "Оливковая ветвь" – разгром организаций "Рабочая партия Курдистана", "Демократический союз" и курдских "Сил народной самообороны". Эти организации в Турции считают террористическими.

Сообщается, что ВВС Турции в субботу нанесли авиаудары по району Африн, который обстреливает также артиллерия. МИД Турции заявил, что Соединенные Штаты, Россия, а также официальный Дамаск предупреждены о начале операции, в которой, кроме турецких военных, участвуют и отряды сирийской оппозиции.

По словам Эрдогана, после завершения операции в Африне турецкие военные намерены выбить отряды курдов из города Манбидж, а затем и со всех территорий на севере Сирии, прилегающих к турецкой границе.

Отряды сирийских курдов – как самостоятельно, так и в рамках Сирийских демократических сил, вооруженных формирований, которые сотрудничают с Соединенными Штатами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", – контролируют обширную территорию на севере Сирии. В ответ на угрозы Турции представители курдской самообороны заявили, что будут защищаться. Соединенные Штаты накануне призвали Эрдогана отказаться от военной операции, посоветовав ему обратить больше внимания на борьбу с "Исламским государством".