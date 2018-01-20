Майк Пенс: "США и Египет стоят плечом к плечу в борьбе с террором"

Вице-президент США Майкл Пенс в ходе визита в Египет в субботу заявил, что Вашингтон и Каир стоят "плечом к плечу" в борьбе с терроризмом.

Майкл Пенс отметил, что после прихода к власти администрации Дональда Трампа отношения между двумя странами стали укрепляться и теперь они "крепки, как никогда". Он отметил успехи экономических реформ в Египте.

Египетские силы безопасности ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", активной на Синайском полуострове. Жертвами крупного теракта на Синае недавно стали несколько сот человек.

В Каире Пенс провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Из Египта он отправился в Иорданию. Ожидается, что в ходе ближневосточного турне Пенс посетит также Израиль.

Поездка вице-президента США на Ближний Восток была запланирована на декабрь, однако ее пришлось перенести в связи с реакцией ряда арабских стран на решение президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас ранее заявил, что не намерен встречаться с Пенсом в ходе его визита.