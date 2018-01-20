Социолог из Петербурга: меня пыталась завербовать ФСБ

Социолог из Санкт-Петербурга Евгений Шторн, находящийся сейчас в Ирландии, утверждает, что в России его пыталась завербовать ФСБ, чтобы получать от него информацию о деятельности организаций - так называемых "иностранных агентов".

В интервью Русской службе Би-би-си сотрудник Центра независимых социологических исследований, попавшего в список "иностранных агентов", рассказал о том, что в декабре его вызывали в миграционную службу якобы по вопросу получения российского гражданства, однако встретил его сотрудник ФСБ, который, в частности, начал интересоваться у Шторна деятельностью его института и организаций, внесенных в список "агентов", вообще. После этой беседы сотрудник ФСБ еще несколько раз по телефону приглашал Шторна на беседу.

Социологу удалось получить визу Ирландии и вылететь в эту страну.

Как говорит Шторн, он пока не определился, будет ли просить в Ирландии об убежище, однако в Россию возвращаться пока не намерен. По его словам, он сделал свою историю публичной, чтобы предупредить всех сотрудников российских НКО об интересе к их деятельности со стороны спецслужб.

Би-би-си направила запрос в ФСБ, ответа пока нет.