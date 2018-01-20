В десятках городов США проходят "Марши женщин"

Во многих городах Соединенных Штатов и в других странах мира сегодня проходят так называемые "Марши женщин", приуроченные к первой годовщине вступления в должность президента Дональда Трампа.

Среди лозунгов этих акций - защита прав женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, а также протест против политики администрации Трампа и риторики президента, которую участники шествий считают сексистской.

Десятки тысяч человек пришли на "Марш женщин" в Вашингтоне, в котором приняли участие и женщины-сенаторы и члены Конгресса от Демократической партии. Тысячи участников собрали акции в Нью-Йорке, Кливленде, Ричмонде, Милуоке, Остине, Сиэттле, Лос-Анджелесе. Всего организаторы намеревались провести акции в 230 городах.

В прошлом году "Марш женщин" в Вашингтоне, прошедший на следующий день после инаугурации Трампа, собрал сотни тысяч участников.

Дональд Трамп в твиттере воздержался от негативной риторики в адрес "Маршей женщин", отметив, что за год своей работы его администрация добилась самого низкого уровня безработицы среди женщин за последние 18 лет. "Отличная погода по всей стране, прекрасный день для того, чтобы женщины вышли на марши" - написал Трамп.