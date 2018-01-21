Алина Загитова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Российская 15-летняя фигуристка Алина Загитова победила на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она безупречно исполнила программу и победила россиянку Евгению Медведеву. Победа 20 января в московском дворце "Мегаспорт" 15-летней Загитовой завершила серию побед 18-летней Медведевой, которая заняла второе место.

Загитова заявила, что дома выступать, с одной стороны, сложнее, потому что "вы не хотите подводить свой дом и своих поклонников". "С другой стороны, проще, потому что вы получаете такую огромную поддержку", – сказала Загитова. Она набрала 238,24 очков и, вероятно, будет считаться главным претендентом на золото на зимних Олимпийских играх с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане (Южная Корея).

Медведева, которая набрала 232,86 очков, пропустила несколько турниров в этом сезоне, восстанавливаясь после травмы. "Во время катания были моменты, когда двухмесячный перерыв почувствовался", – сказала она.

Загитова и Медведева входят в число почти 400 российских спортсменов, которые, как считается, имеют право участвовать в зимних Олимпийских играх, что было подтверждено Международным олимпийским комитетом (МОК).

МОК запретил участие России в прошлом месяце в предстоящих играх, сославшись на "беспрецедентную систематическую манипуляцию" антидопинговой системой. Тем не менее, МОК уточнил, что некоторым россиянам будет разрешено выступать как нейтральным спортсменам, если они отвечают требованиям по употреблению допинга.