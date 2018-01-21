Жители сибирского Татарска отказываются участвовать в выборах

В Новосибирской области жители города Татарска отказываются участвовать в президентских выборах, поскольку власть не хочет решать их проблемы. Об этом сообщает оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте.

Власть отказывается решать проблемы, и жители, выдвигая свои политические требования, шантажируют ее самым болезненным, что сейчас можно сделать: они заявляют, что отказываются принимать участие в выборах.

В Татарске коммунальная катастрофа – газа нет, хотя магистраль давно построена, пишет Навальный.

Местные жители в своем обращении к властям пишут, что "стоит без газа и света поселок Байдуково, Кулундинский микрорайон более трех лет не имеет газового обеспечения при том, что все магистрали выполнены, население залезло в долги и потратилось на подключение и внутреннее устройство системы. На сегодня никто не может ответить, когда прекратится издевательство над народом, и население почувствует, что о нем заботятся, – указали авторы обращения. – Понимая такое безразличие, жители Кулундинского района отказываются принимать участие в выборах президента РФ".