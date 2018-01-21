Турецкая армия нанесла удары по 153 курдским объектам на севере Сирии

Турецкие военные нанесли удары по 153 объектам, используемым курдами, на севере Сирии в районе Африн. Об этом сообщает агентство Рейтер из Стамбула со ссылкой на заявление турецкой армии, сделанное в воскресенье.

Сообщается, что этими целями турецких военных были укрытиями и арсеналы, используемые курдскими бойцами. Военные также уточнили, что артиллерийский огонь велся с земли.

Официальные лица в Анкаре утверждают, что курдские бойцы обстреляли турецкую территорию ракетами. Это произошло спустя несколько часов после того, как турецкая армия начала операцию в курдском анклаве на севере Сирии. Губернатор приграничного турецкого города Килиса Мехмет Текинарслан сказал, что четыре ракеты были выпущены по городу 21 января, легко ранив одного человека и повредив два дома и офис. Текинарслан заявил, что турецкая артиллерия ответила огнем.

Курдские обстрелы начались после того, как 21 января турецкие войска начали операцию, направленную на изгнание курдских боевиков из анклава Африн, несмотря на предупреждения США о том, что такой шаг может еще больше дестабилизировать регион. Представители курдской милиции заявили, что по меньшей мере 10 человек, в основном гражданских лиц, были убиты в результате десятков турецких воздушных ударов.

Представитель курдов сообщил агентству Франс Пресс, что погибли семь гражданских лиц, в том числе ребенок, а также двое женщин-бойцов и один боец-мужчина. Курдская партия PYD, являющаяся политической ветвью курдской милиции по самозащите YPG, заявила, что 25 гражданских лиц были ранены в результате бомбардировок турецкими самолетами. Турецкие официальные лица подтвердили наличие жертв, но утверждали, что все они являются курдскими боевиками.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырим заявил 20 января, что воздушные удары, направленные против курдского анклава Африн, делались для устранения "элементов" YPG в Сирии, а также экстремистов из группировки "Исламское государство" (запрещенной в России). Ранее в тот же день президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что в Африне началась военная операция "Оливковая ветвь" и что за ней последует операция в соседнем Манбидже.