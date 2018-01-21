В Кабуле отель "Интерконтиненталь" освобожден после нападения

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило 21 января, что осада гостиницы "Интерконтиненталь" завершилась. Жертвами нападения на отель в Кабуле стали 5 человек. В результате погибли трое нападавших и пять мирных жителей. Среди убитых был один иностранец.

Талибы взяли на себя ответственность за нападение, в результате которого также пострадали шесть человек, в том числе три сотрудника полиции.

Ранее четверо вооруженных людей захватили гостиницу в центре афганской столицы и держали заложников больше десяти часов. Боевики напали на отель "Интерконтиненталь", где часто останавливаются гости из стран Запада, в том числе политики. В момент нападения там проходила международная конференция. Гостей вывели в безопасное место. Здание сразу же оцепили, началась перестрелка с полицией. На одном из этажей гостиницы начался пожар. Полиция застрелила нападавших. Сейчас все этажи здания освобождены.