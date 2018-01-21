В Северной Осетии уволен врач за интервью сайту "Кавказ.Реалии"

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В Северной Осетии главного врача центральной районной больницы города Алагира Александра Цомаева уволили после того, как он дал интервью сайту "Кавказ. Реалии".
31 декабря в издании вышла статья о молочной кухне для малообеспеченных детей, единственной на весь Алагирский район, которую перестало финансировать государство. В своем комментарии главврач рассказал, что Минздрав не выделил больнице денег и не отвечает на его просьбы поставить средства для закупки продукции.
Минздрав Северной Осетии вернул трудовую книжку Цомаеву 9 января, никак не объясняя увольнение, и отказался комментировать свое кадровое решение.
Молочная кухня – подразделения больниц и поликлиник, где выдают бесплатное питание для маленьких детей, беременных и кормящих женщин и некоторых льготников.
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