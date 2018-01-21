Франция требует созыва СБ ООН в связи с действиями Турции

Франция требует созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, сообщил в Twitter глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Это стало наиболее заметной реакцией международного сообщества на боевые действия Турции в курдском регионе Сирии.

В субботу генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале операции против курдских отрядов в регионе Африн, вблизи границы между Сирией и Турцией. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января подтвердил начало военной операции с участием авиации и бронетехники. Турция пошла на эти действия, несмотря на предупреждения США о том, что такой шаг может еще больше дестабилизировать регион. По данным турецкого государственного агентства Анадолу, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) поддерживает оппозиционная властям в Дамаске "Свободная сирийская армия".