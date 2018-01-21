В Сочи арестован блогер и гражданский активист Александр Валов

Блогер и главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов арестован Центральным районным судом Сочи на два месяца. Валов был задержан 19 января после обыска в его квартире. Следователи считают, что он вымогал деньги у депутата Государственной думы от ЛДПР Юрия Напсо. Депутат написал соответствующее заявление 19 января. Об этом сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Александр Валов вел трансляцию событий с момента, когда к нему позвонили правоохранители. Спецназовцы отобрали у него телефон и удалили видеозапись. Однако видеокадры сохранились в интернете, сообщается на сайте "ОВД-инфо". Квартира подозреваемого была обесточена.

Валов считает, что обыск в его квартире связан с предстоящими президентскими выборами. "БлогСочи" – "единственный независимый проект в городе", который рассказывал о проблемах, связанных с сочинской зимней Олимпиадой.