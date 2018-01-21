В Германии две основные партии согласились начать переговоры о коалиции

В Германии социал-демократы проголосовали за начало коалиционных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, возглавляющей Христианско-демократический союз. Как сообщает Reuters, это решение стало первым шагом к формированию стабильного правительства после нескольких месяцев политической неопределенности.

Делегаты конференции СДП проголосовали за переговоры с Меркель в соотношении 362 за и 279 против, один делегат воздержался. Мартин Шульц, лидер социал-демократов, заявил, что союз с Христианскими демократами позволит противодействовать крайне правым силам. Ранее в январе Меркель и Шульц совместно приняли предварительный проект будущей коалиции.

Переговоры, как ожидается, начнутся в ближайшие дни. Это снимет озабоченность среди партнеров Германии по Евросоюзу, в котором Меркель долгое время играет лидирующую роль в вопросах экономического развития и обеспечения безопасности.