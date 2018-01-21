В Донбассе под обстрел попал пассажирский автобус

На востоке Украины под обстрел сепаратистов попал гражданский автобус. Украинское командование сообщило, что инцидент произошел у поселка Оленевка на неподконтрольной Киеву территории. По предварительным сведениям, один местный житель погиб, второй был ранен.

В штабе антитеррористической операции (АТО) заявляют, что информация, распространенная некоторыми пророссийскими СМИ, о том, что украинская армия якобы обстреляла автобус у Оленевки, не соответствует действительности.

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что имеющейся информации от пассажиров автобуса недостаточно, чтобы составить картину произошедшего".