В Киеве опровергают заявление Пескова о встречах Путина c Порошенко

В Администрации президента Украины Петра Порошенко опровергли слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о встречах между лидерами Украины и России.
Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным с момента заключения Минских договоренностей. Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.
Ранее 21 января в российской прессе появилось заявление Дмитрия Пескова, что непубличные встречи Путина и Порошенко "имеют место".
"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", – заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, опубликованным в московской газете, "это обычная практика".
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