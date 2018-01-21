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В Киеве опровергают заявление Пескова о встречах Путина c Порошенко

Владимир Путин и Петр Порошенко. Минск, 11 февраля 2015 года

В Администрации президента Украины Петра Порошенко опровергли слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о встречах между лидерами Украины и России.

Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным с момента заключения Минских договоренностей. Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.

Ранее 21 января в российской прессе появилось заявление Дмитрия Пескова, что непубличные встречи Путина и Порошенко "имеют место".

"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", – заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, опубликованным в московской газете, "это обычная практика".

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