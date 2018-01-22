В США Amazon открывает первый супермаркет без касс

В американском городе Сиэттл 22 января открываетсяпервый супермаркет интернет-компании Amazon, в котором нет привычных касс - сумма за покупки автоматически списывается с пользовательского счета покупателя. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Для посещения магазина под названием Amazon Go необходимо скачать специальное мобильное приложение. Перед входом в магазин и по завершению покупок телефон необходимо просканировать на специализированном турникете. На каждой полке установлены весы, которые будут регистрировать снятые товары.

Открытие подобного магазина планировалось более года назад. Однако, по сообщениям СМИ, внедряемая технология поначалу плохо срабатывала при большом скоплении людей. За прошедшее время неполадки удалось устранить. Несколько месяцев назад группа сотрудников компании успешно протестировала систему покупок, одевшись в одинаковые костюмы покемонов.