В Томске пенсионерки провели пикет за отставку главы управления МВД

В Томске пенсионерки Галина Шергина и Римма Круць провели одиночные пикеты у здания регионального управления МВД. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Пикеты были приурочены к приезду инспекции МВД из Москвы.

По словам Шергиной, она узнала о приезде из Москвы в Томск главного инспектора МВД Романа Зайцева из СМИ и, не сговариваясь, вышла на одиночный пикет параллельно с Риммой Круць. Они держали плакаты: "Москва, МВД, не оставьте нас в беде. Участники массовой протестной голодовки" и "Самодура" Будника в отставку! Зайцев прими нас!"

17 января во время личного приема у начальника областной полиции Шергину силой вывели из кабинета полковника Александра Будника. Шергина – участник инициативной группы, которая записала видеообращение к Владимиру Путину у мэрии Томска. Участников акции позже оштрафовали за это как за несанкционированный пикет.