Oxfam: более 80% всех богатств мира принадлежат 1% населения Земли

82 процентами всех богатств мира владеет 1 процент населения Земли. Об этом свидетельствуют данные исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованные 22 января.

Состояние богатейших людей мира за прошедший год увеличилось на 762 миллиарда долларов, говорится в отчете Oxfam. В то же время состояние половины населения Земли осталось без изменений.

Общее состояние самых богатых людей мира с 2010 года выросло на 13 процентов. Оно увеличивается в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих. Количество миллиардеров за последний год беспрецедентно выросло. По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается более двух тысяч человек, считающихся миллиардерами. "Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", – заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.

Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье "для всех", сообщает "Немецкая волна".