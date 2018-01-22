Украина отмечает День соборности – праздник объединения и единства

В Киеве состоялась акция "Объедини берега Днепра Живой цепью Соборности". В ней приняли участие более трехсот активистов. Участники акции одновременно двигались с левого и правого берегов Днепра по мосту Патона и в его центре соединились в одну цепь. Они скандировали: "Одна! Единственная! Соборная Украина!" и развернули здесь 30-метровый государственный флаг как символ объединения и единства независимой Украины.

По случаю Дня соборности патриотическую акцию в станице Луганской (Луганская область) провели волонтеры, военные и школьники. В небо над городом, как сообщает пресс-центр АТО, поднялся флаг размером шесть на одиннадцать метров и полетел в сторону оккупированного Луганска.

На 22 января приходятся сразу две важные даты в истории Украины. Так, впервые в XX веке украинская независимость была провозглашена 22 января 1918 года IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а уже через год (22 января 1919 года) на Софийской площади в Киеве состоялось не менее важное событие – объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое государство. Соборное государство просуществовало всего несколько дней – в конце января того же года Киев заняли части Красной армии. Отмечать День соборности украинцы начали двадцать лет назад. Во времена президентства Виктора Януковича этот праздник на официальном уровне был отменен и отмечался 22 ноября вместе с Днем свободы, установленным по случаю "оранжевой революции". Однако в 2014 году указом президента Украины Петра Порошенко празднование Дня соборности 22 января было восстановлено.