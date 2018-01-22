Суд в Киеве частично удовлетворил ходатайство Саакашвили

Киевский апелляционный административный суд не рассмотрел апелляцию на решение суда первой инстанции о признании законным отказа Государственной миграционной службы Украины предоставить бывшему президенту Грузии, лидеру украинской партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд частично удовлетворил ходатайство Саакашвили об отводе состава судей. Поддержать Саакашвили пришли в зал десятки его сторонников. Они периодически скандировали "Позор!" в адрес судей и "Импичмент!" в адрес главы государства. Соратники лидера РНС назвали решение суда "временной победой".

Следующее заседание по этому делу состоится в кассационной инстанции. Она определит, отводить или нет состав судей апелляционного суда, вердикт которого может ускорить депортацию Саакашвили на родину. Как известно, в Тбилиси 5 января 2018 года бывший президент Грузии заочно осужден к трехлетнему заключению по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В июле 2017-го президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого назвали то, что экс-президент Грузии якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства.

15 января этого года генпрокурор Украины Юрий Луценко обсуждал с грузинским заместителем генпрокурора Георгием Гогадзе в том числе и вопрос об экстрадиции Саакашвили. В прошлом году Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу.

Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине. Ему инкриминируют, в частности, статью 256 УК Украины "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Следствие утверждает, что Саакашвили договаривался о финансировании акций протеста с "бухгалтером семьи" экс-президента Виктора Януковича, бежавшим после Евромайдана в Россию олигархом Сергеем Курченко. 11 декабря Печерский райсуд Киева отказался арестовывать Саакашвили по этому делу.