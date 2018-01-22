Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

"Болотник" Максим Панфилов 2 февраля будет освобожден из психлечебницы

Максим Панфилов

Суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта "Болотного дела" Максима Панфилова на амбулаторное лечение. До этого он содержался на принудительном стационарном лечении в психиатрической больнице.

Как рассказала "Медиазоне" адвокат Мария Куракина, судья согласился с доводами защиты о том, что "синдром Туретта", которым страдает Панфилов, не помешает ему вести нормальный образ жизни и работать.

Панфилов выйдет на свободу 2 февраля, добавляет "ОВД-Инфо", поскольку с момента решения суда до вступления его в силу должно пройти 10 дней.

Таким образом, в заключении больше не останется ни одного человека, обвиненного по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG