"Болотник" Максим Панфилов 2 февраля будет освобожден из психлечебницы

Суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта "Болотного дела" Максима Панфилова на амбулаторное лечение. До этого он содержался на принудительном стационарном лечении в психиатрической больнице.

Как рассказала "Медиазоне" адвокат Мария Куракина, судья согласился с доводами защиты о том, что "синдром Туретта", которым страдает Панфилов, не помешает ему вести нормальный образ жизни и работать.

Панфилов выйдет на свободу 2 февраля, добавляет "ОВД-Инфо", поскольку с момента решения суда до вступления его в силу должно пройти 10 дней.

Таким образом, в заключении больше не останется ни одного человека, обвиненного по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.