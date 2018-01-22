Турецкая армия заняла несколько деревень на территории Сирии

Турецкие войска – в третий день военной операции – заняли несколько селений на северо-западе Сирии. Анкара добивается вытеснения курдских отрядов с занимаемых ими позиций, сообщает турецкая пресса.

В понедельник, при содействии сирийских повстанческих отрядов, воюющих на стороне Турции, был установлен контроль над несколькими территориями в регионе Африн.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не намерен ослаблять наступательные действия в свете переговоров с Россией. По его словам, с "российскими друзьями" имеется соглашение.

Турция считает курдскую милицию союзником Курдской рабочей партии, которая в течение тридцати лет борется против турецкого правительства, добиваясь автономии. Курдская милиция отрицает какие-либо прямые связи с КРП, воюя в коалиции под командованием США против джихадистов "Исламского государства".