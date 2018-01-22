В Тамбовской области школьники занялись агитацией за Путина

Администрация Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Кораблина в Тамбовской области использовала несовершеннолетних учеников для агитации за одного из претендентов на президентский пост, действующего главы государства Владимира Путина.

Информация об этом поступила на "Карту нарушений" движения "Голос".

На странице образовательного учреждения в соцсетях размещены ролики, где несовершеннолетние агитируют, держа в руках таблички с лозунгом ‪#‎РоссииНуженПутин.

"Голос" напоминает, что политические, агитационные мероприятия и акции в учебных заведениях запрещены. Под угрозой административной ответственности запрещено привлечение к проведению предвыборной агитации лиц, которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет.

Кроме того, в агитацию за Путина в соцсетях ведет и городская дума Тамбова, сообщает "Карта нарушений".

Государственным и муниципальным служащим запрещено использовать служебное положение для помощи кандидату (ст. 17 ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" и ст. 14 ФЗ "О муниципальной службе в РФ"; это нарушение ведет к увольнению должностного лица). Это административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф (ст. 5.11 КоАП).