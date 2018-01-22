В Ростове-на-Дону вновь арестовали координатора штаба Навального

В Ростове-на-Дону несколько гражданских активистов обвинены в организации и проведении несогласованной властями акции – собрания избирателей.

В понедельник, 22 января, в Пролетарском районном суде Ростова должны были судить всех пятерых сотрудников регионального штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Им вменяется организация и проведение несогласованного массового митинга на центральной – Театральной площади Ростова.

24 декабря 2017 года гражданские активисты провели на главной площади города собрание инициативной группы избирателей, на котором в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты России свои подписи поставили 800 человек. Всего же в том мероприятии приняли участие 1200 ростовчан.

Во время проведения собрания присутствовали сотрудники полиции, но задержаний не проводили, протоколы не составляли. Протоколы об административном правонарушении были составлены задним числом.

У четверых – Анастасии Дейнека, Вадима Кобзева, Тимофея Мартыненко и Леонида Санкина в протоколе значится часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", предусматривает штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или до 30 суток административного ареста).

В понедельник координатор штаба Анастасия Дейнеко была арестована на 8 суток, Вадим Кобзев – на 10 суток, Леонид Санкин оштрафован на 75 000 рублей. Не явившегося в суд Тимофея Мартыненко судья Алексей Попов оштрафовал на 250 000 рублей. В отношении также не явившегося в суд Владимира Ивахненко заседание перенесли на другой день.

Как заявил представитель штаба Леонид Санкин, несмотря на арест координатора Анастасии Дейнека, подготовка к акции протеста – "забастовке избирателей" – продолжится и митинг, несмотря на репрессии в отношении сотрудников штаба, обязательно состоится.