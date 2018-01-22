Альфа-банк попытался опровергнуть слова Волкова о блокировке счета

В Альфа-Банке утверждают, что не блокировали счет и не ограничивали доступ к счетам фонда Алексея Навального "Пятое время года". Как говорится в заявлении пресс-службы банка, опубликованном на сайте "Эха Москвы", средства на счету арестованы на основании постановления Федеральной службы судебных приставов от 22 января.

Иными словами, представитель Альфа-Банка, имя которого не называется, признал, что средства "арестованы", но не банк блокировал счет, а судебные приставы.

Ранее руководитель фонда ПВГ Леонид Волков рассказал "Эху Москвы", что Альфа-Банк заблокировал счет, несмотря на то что решение о ликвидации структуры суд принял только 22 января и фонд может обжаловать постановление в течение 30 дней.

Во второй половине дня в понедельник, 22 января, в Твиттере появились записи Леонида Волкова, а в Фейсбуке – оппозиционного политика, экономиста Владимира Милова, из которых следует, что сотрудники фонда не имеют доступа к счету.

В понедельник, 22 января, Мещанский суд Москвы удовлетворил требование Министерства юстиции России и ликвидировал фонд "Пятое время года", который обеспечивает работу штабов оппозиционера Алексея Навального. Представитель министерства утверждал, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе, в частности, финансирование аренды помещений для предвыборного штаба оппозиционера в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ.