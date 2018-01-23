У берегов США обнаружили российский разведывательный корабль

Военные США обнаружили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в 160 километрах от побережья Северной Каролины. Об этом сообщает CNN. В настоящее время он отслеживается с эскадренного миноносца USS Cole.

По данным собеседников телеканала, несколько дней назад российское разведывательное судно покинуло порт столицы Тринидада и Тобаго и курсировало в районе мыса Канаверал и военных баз ВМС США в Кингс-Бэе и Норфолке. Его дальнейший курс неизвестен. Американские военные не исключают, что "Виктор Леонов" пробудет у берегов США от четырех до шести месяцев.

Корабль "Виктор Леонов" регулярно выполняет разведывательную миссию у берегов США. В прошлый раз он был замечен в феврале и марте 2017 года. До этого его видели у берегов США в апреле 2015 года. Предполагается, что "Виктор Леонов" способен перехватывать сообщения и сигналы, измерять "возможности сонаров ВМС США", а также оснащен ракетами "земля – воздух". Американские военные ранее заявляли, что оборудование на борту российского корабля устарело, так как предназначено для перехвата радиосигналов, а не цифровой связи.