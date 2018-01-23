Польша: скандал, связанный с деятельностью неонацистов

В Польше продолжается скандал вокруг деятельности неонацистов, ставший достоянием гласности благодаря СМИ. Неонацистов, которые в репортаже польского телеканала TVN на своих слетах и концертах использовали свастики и нацистские приветствия, резко осудил президент Польши Анджей Дуда и ряд министров.

"Это маргиналы, у нашего народа нет проблем с такого рода радикализмом. Но если подобные вещи случаются, то власти будут реагировать решительно, чтобы не позволять такую позорную практику", – заявил Мариуш Каминьский, министр-координатор польских спецслужб.

Оппозиция заявляет, что нынешние власти не реагируют должным образом на подобного рода инциденты, поэтому радикалы чувствуют себя безнаказанными. "Службы, которые во время нашего правления занимались мониторингом таких организаций, распущены!" – заявил лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Гжегож Схетына. По материалам репортажа уже ведется следствие.

В Польше пропаганда нацистской идеологии, равно как и коммунистической, наказуема.