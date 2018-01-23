Юристы Минкультуры требуют не показывать фильм "Смерть Сталина"

Группа юристов Министерства культуры России просит главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины "Смерть Сталина" из-за признаков экстремизма. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого имеется копия обращения от 19 января. Премьера фильма намечена на 25 января.

"Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", – говорится в заявлении.

После "обращения юристов" был организован просмотр картины общественным советом при Министерстве культуры, который заявил, что будет добиваться переноса премьеры фильма, намеченной на 25 января, на полгода.

По мнению общественного совета, картина не несет ни исторической, ни культурной ценности и в ней оскверняется советская символика – гимн, ордена и медали. Как сказал РБК член совета Павел Пожигайло, "маршал Жуков изображается придурком". По мнению Пожигайло в картине также есть признаки нарушения российского законодательства. Ранее он уже предлагал проверить фильм "Смерть Сталина" на разжигание розни.

Премьеру предложено перенести на лето, чтобы выход "оскорбительной для ветеранов Великой Отечественной войны" картины, как утверждают члены совета, не совпал с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы. Пожигайло также заметил, что выход "Смерти Сталина" нежелателен в преддверии выборов президента.

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение картине "Смерть Сталина" 17 января. 25 января, согласно расписанию киносеансов, фильм покажут в 30 кинотеатрах Москвы. Вчера стало известно, что от показа картины отказались муниципальные кинотеатры Екатеринбурга, сообщает РБК.

Мировая премьера британской сатирической комедии "Смерть Сталина" Армандо Ионнуччи состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.