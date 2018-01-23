Снимет ли Путин сборную с Игр. Эфир в 19:05

МОК запретил нескольким ведущим российским спорстменам участвовать в Олимпиаде. Будет бойкот?
МОК отказывает в приглашении на Олимпийские Игры ряду ведущих российских спортсменов. Как будут дальше развиваться события? В студии спортивные журналисты Андрей Кондрашов и Сергей Микулик. Ведущая Елена Рыковцева. Эфир в 19:05
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