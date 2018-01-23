Турция заявляет, что не хочет инцидентов с войсками США и России

Турция стремится избежать любых военных инцидентов или столкновений с США, Россией или сирийской армией, но сделает всё для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением выступил во вторник министр правительства.

Военная операция Турции на северо-западе Сирии продолжается четвертый день.

США и Россия, имеющие в Сирии свои контингенты, призвали Анкару к сдержанности при проведении наступления на позиции Курдских отрядов народной самообороны (курдской милиции). Анкара добивается вытеснения курдов из пограничных с Турцией территорий Сирии. Курдская милиция ведет боевые действия в составе международной коалиции под командованием США. Агентство Reuters отмечает, что турецкие вооруженные силы открыли "новые фронт" в гражданской войне в Сирии, что может нарушить планы США. Вашингтон говорит о намерении "стабилизировать" и "возродить" обширные территории на северо-западе Сирии, находящемся вне контроля режима Башара Асада. Именно в этих районах США совместно с курдскими вооруженными отрядами нанесли поражение формированиям террористической группировки "Исламское государство".