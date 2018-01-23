Евросоюз исключил Панаму из черного списка офшоров

Министры финансов стран Евросоюза удалили из черного списка офшоров восемь стран и территорий, включая Панаму, Тунис, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты. В список также вошли Макао, Монголия, Барбадос и Гренада. Все они перенесены в так называемый серый список стран и территорий, не нарушающих законов ЕС.

От всех стран списка и китайского региона Макао требуется повышение налоговой прозрачности и обмена информацией с Евросоюзом о налоговых уклонистах.

В декабре 2017 года Евросоюз утвердил черный список из 17 офшоров. В отношении стран из списка могли быть применены различные финансовые санкции. В серый список офшоров тогда включили 47 стран.

Весной 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциумом журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и мировые СМИ опубликовали так называемое "панамское досье" – расследование, посвященное коррупции в разных странах мира, включая Россию, Украину и Великобританию. Авторы доклада сделали вывод, что близкие президенту России Владимиру Путину люди через банк "Россия" и офшорные компании в Панаме "отмыли" более 2 миллиардов долларов, полученных "сомнительными" сделками. Кремль комментировать расследование отказался.