В МГУ объяснили "уставом" отказ принять экзамен у студента в кипе

В Московском государственном университете имени Ломоносова объяснили отказ принять экзамен у студента в кипе уставом вуза, который запрещает находиться в помещении в головном уборе и верхней одежде. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на декана географического факультета МГУ Сергея Добролюбова.

Накануне студент факультета Лев Борода рассказал центру "Сова", что заведующий кафедрой экономической и социальной географии Вячеслав Бабурин отказался принять у него экзамен, предложив ему выйти из аудитории или снять головной убор.

Борода уточнил, что после этого обратился к другому преподавателю и сдал экзамен ему.

Борода также отметил, что ранее, когда он хотел отпроситься с физкультуры из-за Йом Киппура – одного из важнейших праздников в иудаизме – преподаватель посоветовал ему "покреститься".