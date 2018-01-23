Среди жертв нападения в Кабуле были и несколько американцев

Госдепартамент США официально подтвердил, что среди жертв террористов, которые 21 января напали на гостиницу Intercontinental в Кабуле, были и граждане Соединенных Штатов. Ранее сообщалось, что в момент нападения в здании находились граждане Германии, Греции, Украины и Казахстана.

Сотрудник Госдепартамента США не уточнил, о каком количестве американцев идёт речь.

Вскоре агентство AP со ссылкой на заявление Госдепартамента сообщило, что несколько американских граждан погибли при нападении на гостиницу в столице Афганистана.

Агентство со ссылкой на официальных лиц Кабула заявляет, что, по последним данным, в результате нападения террористов погибли 22 человека, включая 14 иностранных граждан.

