В Давосе открылся Всемирный экономический форум

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник, 23 января, открыл в Давосе (Швейцария) Всемирный экономический форум. Он предупредил, что одной из главных угроз мировому развитию всё больше становится протекционизм.

По словам Моди, силы протекционизма всё решительнее выступают против глобализации. В качестве примеров глава индийского правительства привёл рост тарифов, застой в выработке многосторонних торговых соглашений и падающий объём трансграничных инвестиций. Нарендра Моди считает, что негативные последствия таких перемен не менее опасны, чем изменения климата или терроризм.

Критика протекционизма прозвучала Давосе через несколько часов после одобрения правительством США тарифов на импорт стиральных машин и солнечных панелей.

Выступление в Давосе президента США Дональда Трампа запланировано на последний день форума. Оппоненты его экономической политики считают, что он верен лозунгу "Америка прежде всего", цель которой – ограждение внутреннего бизнеса от иностранной конкуренции.

Более 60 глав государств и правительств, бизнесмены, учёные, экономисты, поборники гражданского общества в течение четырёх дней обменяются взглядами и идеями. Лозунг форума 2018 года "Строительство общего будущего в разделённом мире".