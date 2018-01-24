Дамаск назвал "ложью" обвинения в применении химоружия

Сирийское правительство назвало "ложью" обвинения министра иностранных дел Франции и госсекретаря США в том, что режим президента Башара Асада использует химическое оружие. Во вторник государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийское правительство все еще может использовать химическое оружие после того, как были высказаны подозрения о применении хлора в повстанческом анклаве Восточная Гута в понедельник.

Тиллерсон, выступая во вторник (23 января), на открытии Международного партнерства против безнаказанности за использование химического оружия, созванного Францией в Париже, потребовал совместной работы по сохранению доказательств нападений с применением химического оружия и введения санкций в отношении тех, кто несет за это ответственность. Ранее Россия заблокировала в ООН продолжение международного расследования о том, кто виноват в использовании токсичного газа в Сирии.

По словам Тиллерсона, недавние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что сирийский режим может продолжать использовать химическое оружие против собственного народа. "Кто бы ни совершил нападения, в конечном счете Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и гибель бесчисленного количества других сирийцев, с тех пор как Россия стала участвовать в конфликте Сирии", – заявил госсекретарь.

"Россия, защищая своего сирийского союзника, нарушила обязательства перед Соединенными Штатами в качестве рамочного гаранта российско-американского соглашения об уничтожении запасов сирийского химического оружия в 2013 году. Она нарушила Конвенцию о химическом оружии и резолюцию 2218 Совета Безопасности ООН и в этих случаях дважды налагала вето на резолюции Совета Безопасности ООН, направленные на обеспечение соблюдения механизма совместного расследования (химических нападений в Сирии) и продолжение его мандата", – заявил Тиллерсон.

По оценке главы американской дипломатии, "неспособность России решить проблему химического оружия в Сирии ставит под сомнение возможность решения всего этого кризиса". Тиллерсон потребовал, чтобы Россия прекратила налагать вето и стала бы воздерживаться от голосования в Совете Безопасности ООН по этому вопросу.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отверг обвинение госсекретаря. Выступая 23 января на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя сказал, что Соединенные Штаты "поспешно обвинили" сирийское правительство в использовании химического оружия. "Теперь они также пытаются втянуть Россию в это", – сказал Небензя.