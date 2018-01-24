Экспертиза МВД: математик Богатов не призывал к терроризму и беспорядкам

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не нашли никаких доказательств вины математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. Эту информацию подтвердил "Медиазоне" адвокат Богатова Саркис Дарбинян.

Экспертиза изъятых у Богатова ноутбуков и флеш-карт продолжалась восемь месяцев, рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что ожидает в ближайшее время снятия с Богатова всех обвинений.

Ранее соратники Богатова требовали изучить техническую сторону его уголовного дела. По их мнению, Богатов не совершал преступления, так как его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был математик.

25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан 6 апреля. По версии следствия, молодой человек под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля. Богатов находится под домашним арестом.

Защита направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение о его аресте.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Богатова политическим заключенным.