Москва использует Твиттер для влияния на политику США

Россия не оставила попыток извлечь выгоду из почти трехдневной частичной приостановки работы госучреждений США. Аккаунты в Твиттере, связанные с российскими операциями по оказанию влияния, продолжили публикацию хештегов, которые, как представляется, направлены на усиление политического раскола в США, сообщает Русская служба "Голоса Америки".

Хештег #ReleasetheMemo (опубликовать меморандум), который связанные с Россией аккаунты использовали в воскресенье и понедельник 480 раз, приобрел наибольшую популярность в четверг и пятницу прошлой недели, когда эти аккаунты использовали его более 3 тысяч раз. Он также завоевал популярность среди пользователей Твиттера, включая некоторых членов Конгресса. Речь идет о требовании к комитету Палаты представителей по разведке опубликовать конфиденциальный доклад, составленный его председателем республиканцем Девином Нуньесом.

Сторонники этого требования утверждают, что этот доклад пролил свет на предвзятость ФБР и минюста, которые ведут расследования возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией. Представители разведсообщества США и законодатели от обеих партий предупреждают, что Россия продолжает попытки вмешательства в политику США накануне промежуточных выборов 2018 года.

Москва отвергает выдвигаемые против нее обвинения.