Спикер Рады выступил свидетелем по делу о госизмене Януковича

В Киеве на суде по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича 24 января допросили председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он выступил свидетелем обвинения. На момент аннексии Россией Крыма Парубий занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Письмо Януковича к президенту России Владимиру Путину с призывом использовать войска на территории Украины, как заявил в суде Парубий, "придало легитимности" действиям российских военных в Крыму в 2014 году. По словам руководителя парламента, после бегства бывшего президента из Украины в Россию (в ночь на 22 февраля 2014 года. – РС) нападения российских войск ожидали со всех направлений. Парубий также заявил, что послы иностранных государств якобы просили Украину не отвечать силой на агрессию России в Крыму. По словам спикера Рады, Украине предлагали положиться на усилия мирового сообщества.

По данным Парубия, в Москве начали готовиться к вооруженной агрессии на территории Украины еще в 2012 году и с этой целью российские спецслужбы сформировали сеть подконтрольных им организаций в Донецке, Луганске, в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. "Существовали сценарии полномасштабной военной агрессии России против Украины, установления контроля России над юго-восточными регионами страны и создания так называемой "Новороссии" и минимальный сценарий – по захвату Крыма. Решения в Кремле принимались оперативно в зависимости от ситуации", – рассказал в ходе допроса глава Верховной Рады.

В утвержденном прокуратурой списке свидетелей по делу Януковича значатся также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и президент страны Петр Порошенко.

В качестве ключевого доказательства в обвинительном акте фигурирует фотокопия письма Януковича к Совету Федерации России и Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. 4 марта 2014 года ныне покойный постпред России в ООН Чуркин зачитал и продемонстрировал этот документ на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН. Адвокаты Януковича утверждают, что он не подписывал показанное Чуркиным письмо.

29 июня 2017 года Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс-президента Виктора Януковича. Ему инкриминируют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственную измену" и "ведение агрессивной войны". Обвинение требует приговорить Януковича к пожизненному сроку заключения.