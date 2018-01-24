Постеснялись коррупции

Инвесторы сайта Russiangate, который публиковал расследования о коррупции в России, решили закрыть издание. Главный редактор Александрина Елагина уволена, следствие может завести дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды". Накануне на Russiangate появился текст, в котором утверждается, что полный тезка главы ФСБ Александр Бортников владеет элитной недвижимостью и земельным участком в Сестрорецке.

Интернет-операторы и операторы мобильной связи начали блокировать сайт вечером 23 января.​

Позже Russiangate появился ​в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Как утверждает федеральное ведомство, сайт, разоблачающий коррупцию, заблокировали на основании решения Генеральной прокуратуры от декабря 2015 года. Причина – распространение информации, содержащей "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Декабрь 2015 года – не дата принятия решения о блокировки ресурса, поскольку сам проект запустился в 2016. Радио Свобода отправила запрос в Роскомнадзор по поводу включения сайта в список, но ведомство пока не ответило на вопросы.

​На момент написания материала сайт Russiangate был доступен. Главный редактор Russiangate Александрина Елагина в беседе с "Дождем" объяснила, что некоторые операторы, например "Мегафон" или "Билайн", пока не заблокировали доступ к ресурсу. Однако судя по верстке, материал "Бортниковка: как глава ФСБ и его заместитель скрыли недвижимость в Сестрорецке" действительно удален.

Елагина рассказала, что после блокировки Роскмонадзора инвесторы проекта попросили техническую поддержку сайта удалить публикацию о недвижимости, которая может принадлежать главе ФСБ. Сама журналистка призналась, что не стала бы добровольно удалять текст, тем более его уже можно почитать на других платформах, в том числе в Telegraph. Однако инвесторы, имена которых Елагина не раскрывает, приняли такое решение из-за опасений за свою судьбу. Как пояснила главный редактор проекта, спонсоры объяснили, что их "могут посадить, могут найти везде". В эфире "Эха Москвы" Елагина рассказала, что у нее была договоренность с владельцами издания по поводу размещения контента. На Russiangate не должны были появляться материалы о Владимире Путине, его ближайшем окружении и Русской православной церкви. Главный редактор сайта предположила, что издание могли закрыть из-за нарушения третьего пункта договоренностей. Сами инвесторы, по словам Елагиной, "давно не имеют отношения к России", они занимаются IT-проектами, и их бизнес находится за границей.

​"МБХ Медиа" со ссылкой на данные сервиса Who.is пишет, что в 2016 году домен russiangate.com принадлежал медиакомпании Citadel Media Group Limited, базирующейся в Гонконге. Сейчас информация о владельце домена скрыта. Однако на сайте cmg.im указано, что Russiangate – это один из трех проектов организации вместе с Crime Russia и Crime Moldova. Republic сообщил, что владельцем сайта является бизнесмен Александр Каледин.

В беседе с "Эхом" Елагина также рассказала, что у нее пока "нет никаких документальных свидетельств", подтверждающих информацию о наличии уголовного дела. "Ко мне не было никаких претензий — ни документальных, ни словесных. Но об этом говорят не только юристы, но и мои источники", — уточнила она. Журналистка призналась, что не знает, в отношении кого возбуждено дело.

На Russiangate не должны были появляться материалы о Владимире Путине, его ближайшем окружении и Русской православной церкви

Она предположила, что дело может быть открыто не из-за материала о недвижимости полного тески главы ФСБ, а из-за текста о так называемом "Панамском досье", который был опубликован в декабре прошлого года. В интервью "МБХ Медиа" Елагина допустила, что блокировка ресурса могла произойти из-за расследования про семью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко или из-за расследования про недвижимость сына Валентины Матвиенко. Она объяснила, что обычно Генпрокуратуре нужен месяц, чтобы проверить ресурс и принять решение о его блокировке. Расследования о Полтавченко и Матвиенко были опубликованы как раз в декабре. В самом надзорном ведомстве, так же как и в Роскомнадзоре, блокировку Russiangate не объяснили, признается Елагина.

Над расследованием про недвижимость в Сестрорецке работала внештатный корреспондент Russiangate Светлана Зобова. Она же готовила публикации про Полтавченко и Сергея Матвиенко. В тексте говорилось, что с 2011 года Александр Васильевич Бортников, полный тезка директора ФСБ, владел несколькими сотками земли и недвижимостью в курортном городке близ Петербурга. "Кадастровая стоимость земельного участка и зарегистрированных на нем помещений – более 48,6 млн рублей", – писало издание. Рыночная стоимость земельного участка такой площади в Сестрорецке может достигать 300 миллионов рублей. Однако в декларациях ​главы спецслужбы сведений об этой недвижимости нет.

​Как объясняет автор расследования, в июле прошлого года Росреестр обновил данные. После этого имя владельца на той же самой выписке пропало. В графе "собственник" числится "нет сведений". Однако владелец недвижимости появляется при конвертации выписки о недвижимости (документ в формате XML) от федеральной кадастровой службы через независимый редактор кода. И им также является Александр Васильевич Бортников. Соседом этого человека, как писало Russiangate, является полный тезка заместителя главы ФСБ Сергей Смирнов. В его декларациях также нет данных о недвижимости в Сестрорецке.

В беседе с "Настоящим временем" Зобова предположила, что директора ФСБ могло действительно разозлить ее расследование. "Его выбесило, что он выглядит в этой ситуации не только как человек, который, возможно, не задекларировал недвижимость, он просто глупо выглядит – главный эфэсбэшник страны не смог скрыть данные, не смог почистить свои данные, оставил следы. Но это интернет, везде есть кэши, всегда можно найти то, что было удалено", – сообщила она.

Russiangate уже поддержало русское отделение Transparency International и независимый Профсоюз журналистов. Он направил в Роскомнадзор запрос с просьбой прояснить, какую информацию Генпрокуратура сочла призывом к массовым беспорядкам или экстремизмом. "Блокировка без разъяснения причин и в обход законной процедуры – очередной акт цензуры со стороны властей", – говорится в заявлении организации. Журналисты также осудили действия инвесторов Russiangate, посчитав это вмешательством в работу редакции.