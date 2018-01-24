Арестованный крымский татарин заявил об избиении сотрудниками ФСБ

Крымский татарин Исмаил Рамазанов, задержанный вчера после обыска в Симферопольском районе Крыма, заявил во время судебного заседания о том, что неоднократно подвергся избиениям со стороны сотрудников Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Рамазанова обвиняют в распространении сведений, содержащих признаки экстремизма в канале интернет-радио Zello. Во время обыска у него изъяли телефон, планшет, а также обнаружили 24 патрона от пистолета Макарова. Рамазанов вину не признает, и заявляет о том, что никогда не использовал изъятую технику для общения в Zello, а патроны ему были подброшены во время обыска.

"Я был избит отрудниками ФСБ, – заявил Рамазанов во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, – Вчера утром, в доме моих родителей, и в машине, когда меня везли в неизвестном направлении. Обращался за помощью, но врачи упорно в ней отказывали. Болит бок, затылок и голова, вывихнуты пальцы". Он также указал на одного из присутствующих в зале суда сотрудника ФСБ, как на участника избиения.

Судья Симферопольского райсуда не отреагировала на заявление Рамазанова, но позволила ему принимать участие в заседании сидя. Вызвать "скорую помощь", как требовал адвокат, судья также отказалась. Рамазанова арестовали до 21 февраля.