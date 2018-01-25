Тиллерсон призвал Россию выполнять Минские соглашения по Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду вечером провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, Тиллерсон и Лавров обсудили вопросы и проблемы, связанные с Сирией, Северной Кореей и Украиной.

Госсекретарь отметил предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с российским представителем Владиславом Сурковым и подчеркнул необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям, а также обратить вспять недавнюю эскалацию боевых действий на востоке Украины.

В отношении Сирии главы дипломатических ведомств обсуждали роль России в обеспечении того, чтобы режим Асада играл конструктивную роль в Женевском мирном процессе под руководством ООН. Госсекретарь Тиллерсон проинформировал Лаврова о встрече, которую он провел с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Ванкувере, чтобы остановить противоправное и опасное развитие ядерных программ Северной Кореи. Тиллерсон подчеркнул настоятельную необходимость того, чтобы все стороны выполняли резолюции Совета Безопасности, связанные с Северной Кореей.