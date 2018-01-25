Вблизи Милана сошел с рельсов поезд, есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли и 10 получили серьезные ранения, когда переполненный поезд сошел с рельсов в четверг возле Милана на севере Италии. Об этом сообщили в аварийных службах.

Около 100 человек получили легкие ранения, сообщила телеканалу Sky TG24 Кристина Корбетта, сотрудник аварийных служб в Милане. Она сказала, что этот инцидент произошел примерно в 7 утра около миланского пригорода Сеграте. Причина аварии пока не известна. Спустя два часа после трагедии спасатели продолжали поисковые работы внутри вагонов, по крайней мере два из которых лежали на путях.

Журналист Sky TG24 на месте происшествия сообщил, что пять или шесть человек находятся внутри поезда. Телевидение показало эвакуацию выживших. Более серьезно пострадавшим оказывается первая помощь. Региональный поезд шел из города Кремона в центр экономической столицы Италии – Милан.

Это самая серьезная железнодорожная авария в Италии за последнее время. В июле 2016 года 23 человека погибли в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов в южном регионе Апулия.