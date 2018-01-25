Врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за насилие

Суд приговорил бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к сроку до 175 лет тюрьмы. Его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними под предлогом медицинских процедур. Показания по делу дали почти 160 жертв Нассара, в том числе известные гимнастки.

"Я подписала вам смертный приговор," – заявила судья после оглашения вердикта. 54-летний Нассар сможет просить об освобождении не ранее, чем через сорок лет. Ранее его уже приговорили к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

После приговора Нассару ушла в отставку ректор Университета Мичигана, где врач проработал почти 20 лет. Лу Анна Саймон отрицает, что ей было известно о случаях насилия. Университет и сборная США по гимнастике выступают соответчиками по некоторым из исков против Нассара. По словам жертв, он продолжал работу там, несмотря на несколько поданных жалоб. Глава Олимпийского комитета США призвал уйти в отставку всех руководителей Федерации США по спортивной гимнастике.