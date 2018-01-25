Глава МИД Великобритании оказался потомком мумии из Базеля

Ученые в швейцарском городе Базель установили личность мумифицированных останков женщины, которые обнаружили в 1975 году в церкви Ордена босых братьев-кармелитов (Barfüsser Church). Она была похоронена перед алтарем, а сохранившаяся одежда свидетельствовала о знатном происхождении. На надгробии не было даты смерти, при этом женщина умерла от отравления ртутью.

С помощью тестов ДНК и работы с архивами ученым удалось с точностью в 99% установить, что это была Анна Катарина Бишофф, умершая в Базеле в 1787 году. В ходе исследования генеалогического древа выяснилось, что мумия – это прапрапрапрапрапрабабушка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Одна из дочерей Бишофф вышла замуж за барона Пфеффела, который был одним из предков британского министра.

Сам Борис Джонсон пока не прокомментировал открытие ученых. Однако ему известно о родстве с Пфеффелами, которых он ранее называл в эфире BBC "шикарными сливками общества".

Ученые выяснили, что Анна Катарина вышла замуж за священника и могла заразиться сифилисом, помогая больным. В Базеле ее пытались лечить ртутью, отравление которой, скорее всего, и стало причиной смерти. При этом высокое содержание ртути мумифицировало тело женщины и позволило ученым узнать о ее происхождении.