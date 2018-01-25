Чиновники предложили меньше рассказывать в школах о других странах

Департамент образования Москвы предлагает сократить разделы школьной программы о жизни иностранных государств в пользу истории и культуры России. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на главу департамента Исаака Калину.

Он, в частности, заявил, что из неназванного учебника по английскому языку уже убрали раздел о Лондоне и добавили информацию о Москве "без какой-либо потери материала".

Выступая на заседании экспертного совета при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой, Калина предложил распространить подобный опыт на всю страну, а также включить вопросы о вкладе России в мировое наследие в итоговую аттестацию и единый государственный экзамен.