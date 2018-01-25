"Движение вверх" как "гордость за страну". За какую?!

Телезрителей зазывают идти на фильм "Движение вверх", чтобы "испытать гордость за страну". А что они испытывают на самом деле? Обсуждают спортивные журналисты Николай Долгополов, Андрей Кондрашов, Видас Мачюлис (Литва), призер Олимпийских игр-82 Евгений Ловчев, кинокритик Лариса Юсипова. Ведущая Елена Рыковцева.

Елена Рыковцева: Мне очень приятно сообщить нашим слушателям и зрителям, что сегодня наша программа выходит по вашим заявкам. Потому что два дня назад наш «матч» на последней минуте закончился неожиданным сообщением нашего гостя Андрея Кондрашова, журналиста спортивного, он сказал, что он вместе с Ниной Ереминой комментировал 30-летие знаменитого матча Мюнхене 1972 года, про который был снят фильм «Движение вверх». Я просто не успела отреагировать, минута оставалась до конца нашего эфира, и пообещала, что если будут заявки наших слушателей, зрителей поговорить об этом фильме, который побил все рекорды кассовые, поговорить с кинокритиками, спортивными журналистами, то мы поговорим. Заявки были. Здравствуйте еще раз, Андрей Кондрашов. С нами также Лариса Юсипова, кинокритик. Лариса посмотрела этот фильм. Я сразу, забегая вперед, скажу, что, кажется, он вам понравился. И мне понравился. С нами на связи Евгений Ловчев, знаменитый футболист, призер Олимпийских игр 1972 года. Надеюсь, что нас сегодня смотрят и слушают те, кто видел фильм, потому что такая большая касса, что, наверное, неохваченных не осталось.

Полная видеоверсия программы

Лариса Юсипова: Конечно, осталось. Я думаю, что касса порядка к 10 миллионам зрителей приближается или он уже их покрыл.

Елена Рыковцева: Покрыл «Аватар» уже.

Лариса Юсипова: Нет, «Аватар» - это 14,5 миллиона зрителей. По количеству зрителей это пока самое большое достижение. Но этот идет быстрее «Аватара» в динамике. Я сейчас перед выходом заглянула на сайт Фонда кино, сегодня первый день, когда он ушел на вторую строчку с начала января. Так долго фильм в топе никогда не держался.

Андрей Кондрашов: Я хотел бы на эту тему чуть-чуть пообстоятельнее поговорить, почему так случилось. У меня на этот счет есть свои соображения, хотя я их тоже где-то от кого-то слышал, поэтому на свое авторство не претендую. Мне кажется, что такая большая аудитория еще и потому, я, кстати, смотрел этот фильм, я сразу побежал, когда он вышел, я сидел в полупустом зале, даже почти пустом зале, а это было в праздничные дни новогодние. Мне кажется, что топ-рейтинги, показатели статистики неимоверные, во-первых, потому что у этого фильма была необыкновенная реклама.

Елена Рыковцева: К нам присоединился Видас Мачюлис из Литвы, из Вильнюса, спортивный эксперт, друг Модестаса Паулаускаса, который сейчас, к сожалению, не с нами, потому что он лечится на Кипре. Знаете, что я хочу сказать о рекламе, я как раз считаю, что она сделана крайне неудачно, ее было много, но она все время делает акцент и упор на патриотизме, что вы пойдете на этот фильм, вы проникнитесь, вы почувствуете гордость за свою родину, за свою страну. И начинают показывать этих зрителей, выходящих из зала, которые говорят: да, я горд, я счастлив, что я живу в такой стране, где такой спорт. Я вам могу сказать, что эта реклама как раз часть зрителей отпугнула, но они все равно пошли и сказали: какое счастье, что мы пошли, не поверили этой рекламе и оказалось, что это не о патриотизме. Вы как считаете, это про патриотизм?

Андрей Кондрашов: В первую очередь да, на мой взгляд. Если говорить о том, насколько соответствует реальным событиям, а фильм на это претендовал на 100% - достаточно посмотреть на внешнее сходство спортсменов и реальных образов, настоящих баскетболистов. Правда, одно исключение было из соответствия, причем касающееся главного персонажа, главного действующего лица, героя этого фильма — старшего тренера сборной команды Советского Союза Кондрашина. Он не Кондрашин в фильме.

Елена Рыковцева: Давайте сразу скажем, почему он не Кондрашин, потому что его вдова взбунтовалась и сказала, что все не так, он не такой, я не хочу, чтобы он был такой, значит он не Кондрашин.

Андрей Кондрашов: Если говорить о моем отношении, то мне понравилась вторая половина фильма. Я не хочу сказать, что я типичный зритель, все-таки спортивная журналистика откладывает отпечаток, далеко не всегда позитивный, на отношение к такого рода искусству. Хотя еще раз скажу, мое отношение в большей степени позитивное к этому фильму. В следующий раз, если бы я пошел, а я бы пошел, я бы первую половину пропустил, посмотрел бы вторую, в которой уже непосредственно игра.

Лариса Юсипова: Я хочу все-таки вернуться к зрителям, почему их так много. Я, посмотрев этот фильм на «Кинорынке», просто была ошарашена, потому что такого качества зрительского кино у нас не было никогда. Я потом пошла на премьеру, на премьере мои впечатления подтвердились, думала — ну сейчас рванет. И он выходит на экране, и он на четвертой строчке. То есть первые дни это абсолютный провал. О чем это свидетельствует? Я не смотрю телевизор и все рекламы, я видела только постеры, которые мне чрезвычайно не нравились. Увидев такой постер, я бы не пошла. Говорят о том, что он начал набирать на «сарафане» (сарафанном радио), а не потому, что массированная реклама. Люди посмотрели, мама сказала дочке, дочка друзьям. И когда пошел этот «сарафан», он пошел очень быстро, фильм выстрелил и рванул так. Еще один важный момент: есть определенные формулы, по которым считается прокат. Есть два фильма в истории нашего проката российского, которые поломали все формулы, и никто не знает, чем это кончится — это «Аватар» и «Движение вверх». Многие фильмы были отодвинуты иностранные, но, я думаю, не только из-за «Движения вверх», а потому что прокатчики «оскаровской» обоймы хотят подвинуть ближе к «Оскару» и после результатов «Золотого глобуса». Но в этом году произошло обновление франшизы «Елки». «Елки» новые — это совершенно прекрасный фильм, который тоже на первом уикенде собрал достаточно мало, потому что шли на привычные «Елки», а когда начался «сарафан», а начался он к первому уикенду «Движения вверх», «Елки» вылезли вверх сильно, «Елки» опережали «Движение» очень мощно. На этом «сарафане» люди могли бы плюнуть на «Движение», пойти на «Елки», найти что-то еще. Этого не произошло, потому что пошли отзывы зрителей.

Андрей Кондрашов: «Елки» все равно уступают «Движению вверх»?

Лариса Юсипова: «Елки» чудесный фильм, но «Движение» — это мощнейшее событие по технологии, по профессии, по всему. Это просто большое кино, «Елки» маленькое.

Елена Рыковцева: Евгений, я вас хотела спросить: вы посмотрели фильм, вы считаете, это патриотическое кино, это кино, призванное каким-то образом воспитать любовь к своей родине или это что-то другое? С какими чувствами вы вышли после этого фильма?

Евгений Ловчев: Я не смотрел этого фильма. Я оставил это напоследок точно так же, как и фильм, который подогрел и к этому фильму интерес. Когда «Легенда 17» вышла и посмотрело много людей, они вдруг поняли, что и о спорте, оказывается, нужно рассказывать так, что влюбляешься в этот фильм. Когда «Легенду 17» снимали, а сейчас очень много разговоров идет о том, что снимается фильм про Льва Яшина, все время со стороны спортивных людей идет разговор о том, что вот здесь не так было, вот здесь не так было. А разве люди помнят, как было, когда в Чебаркуль сослали того же Харламова? Я был на мюнхенской Олимпиаде, ходил на соревнования, я не был именно на финальной игре там. В Олимпийской деревне был огромный кинозал, все буквально команды, кто отдыхал в этот день, там столько телевизоров было, и вот здесь штанга, вот здесь легкая атлетика, здесь показывают бокс, предположим. Мы все, объединенные тем, что мы из Советского Союза, мы переживаем за нашего, потом переходим сюда, потом сюда. Мы видели все, что происходило. Наверное, какие-то нюансы в этом фильме немножко не те, как существовало. Почему, видимо, народ идет, кроме того, о чем я сказал, во-первых, идет реклама сумасшедшая, когда показывают людей, они выходят и говорят: мы плакали во время фильма. Это, конечно, интригует, это зовет посмотреть. Самое главное в том, в какой мы сегодня ситуации вообще, в том числе и то, что идет сегодня между Россией и США в политической жизни. Поэтому для меня совершенно очевидно, что фильм хорошо снят и хорошие актеры, реклама великолепная, но и сам сюжет, который никто не забыл, про эти три секунды.

Елена Рыковцева: Я согласна, что сюжет играет свою роль, хорошо, что его напомнили. Видас, насколько я понимаю, в Литве этот фильм сейчас идет, он разрешен. Вы как там его воспринимаете? Здесь он рекламируется как патриотический. Я совершенно с этим не согласна. Я считаю, что этот фильм достаточно честный, я считаю, что дефект у него единственный — это когда в конце на финальных уже кадрах вам вдруг начинают показывать хронику дальнейших олимпийских побед, Ольга Корбут и так далее, и все это переходит к России, к сочинской Олимпиаде. Тут у вас резко портится настроение, потому что вы не понимаете, почему российская сборная преемница той сборной, ибо там были спортсмены из разных стран бывшего Советского Союза. Тем более, что с сочинской Олимпиадой какие-то негативные впечатления связаны. В целом фильм, конечно, никакая не пропаганда ничего. Как у вас в Литве он воспринимается сейчас?

Видас Мачюлис: Я делал 26 лет передачи о мире баскетбола и всю жизнь баскетбол, я 50 лет работаю на телевидении. Все знают, как было тогда в 1972 году, 45 лет назад в Мюнхене. Могу сказать, что такого удовольствия от художественного фильма, в котором факты на 50% такие же, какие и были, но так сделано, что я волновался во время премьеры в Вильнюсе. Все люди вышли из зала, друг другу дали руку и сказали: великолепно сделано, просто шедевр. Потому что Литва — это баскетбольная республика, потому что Литва гордилась и гордится тем, что Модестас Паулаускас был капитаном этой сборной. Все хотели быть такими, как наш Модя. И те, которые не знают эти перипетии, почему вместо Гомельского главным тренером стал Владимир Кондрашин, те сюжетные линии, все это правда. Мне непонятно, почему родственники не хотели, чтобы все имена были точными. Уже четыре баскетболиста только остались в живых.

Елена Рыковцева: Это очень странно, это по нынешним меркам достаточно молодые люди. Видимо, спортсмены изнашиваются. Это действительно очень горько читать, что мало их осталось. К счастью, Модестас Паулаускас жив, здоров. Интересный момент случился, когда мы начали читать после того, как вышел фильм, о нем, оказалось, что ничего подобного, не был он никаким перебежчиком. Его же фильм представил как человека, который рвется на Запад, что он готов уехать и даже тренер его к этому подталкивает. В последний момент чувство команды в нем взыграло, он остался. А на самом деле ничего этого не было, он был честный верный комсорг. Он, наверное, сейчас в силу конъюнктуры политической не обиделся, что его представили таким. А вот родственники других спортсменов предъявляют претензии, они говорят: Александр Белов не болел в этот момент, он болел позже. Супруга главного тренера сборной говорит, что наш ребенок болел не этой болезнью, а другой болезнью. Конечно, бывают какие-то натяжки, которые существенны для восприятия фильма, а бывают несущественны. Вы об этих претензиях читали, вы считаете, что на замысел фильма, на его идею это влияет?

Лариса Юсипова: Конечно, абсолютно нет. Надо понимать, что это не первая история. Осенью вышел фильм «Салют 7», тоже, на мой взгляд, прекрасный фильм, несопоставимый по масштабам, но очень хороший, несомненно прорывной для российской индустрии. На пресс-конференции Клим Шипенко, режиссер и сценарист этого фильма, рассказывал, что они очень много говорили с космонавтами, большую работу провели, чтобы это все узнать и потом забыть. Потому что если ты будешь делать точно так, как было, то ты сделаешь фильм интересный для Звездного городка и совершенно неинтересный для широкой публики. Бывают жизненные сюжеты, про которые говорят: ну это же кино. Прямо бери и снимай. Садятся сценаристы, пишут, как было, и нет сценария, нет драматургии. Николай Куликов написал прекрасный сценарий, выстроенный по законам драматургии. И те допущения, которые он сделал, они работают на историю. Почему в «Салют 7» в результате изменили все имена, потому что жена одного из космонавтов говорит: у вас я тогда была беременна, а нашему ребенку было то ли 6, то ли 9 лет. Какое значение это имеет для драматургии? Никакого. Для нее огромное. Я понимаю ее, я понимаю ее чувства и так далее. Когда речь идет о таком большом фильме, о таком качественном сценарии, я бы на месте родственников пошла навстречу группе. Я читала сценарий в его изначальном варианте, там какие-то вещи были сильнее. У меня есть ощущение, что они были сняты, потом порезаны в угоду родственникам. Я там вижу один драматургический прорез, когда во время матча с Кубой, из того, что происходит, мы не можем объяснить такое состояние героя Машкова, почему он в таком полном ступоре, а в сценарии это было. Видимо, это было снято, как-то подрезано. Это тонкие вещи, возможно, зритель пролетает между них. Мне жаль. Что касается каких-то недостатков фильма, помимо вмешательства родственников, я вижу только один. О том, что вы сказали, я бы тоже сделала последние титры, желала бы их видеть несколько иными. В чем там серьезная проблема, в том, что убийство израильских спортсменов дано как некое обстоятельство сюжета, там не отыграна реакция. В Фейсбуке прекрасный критик Катя Барабаш написала, что это означает, что этот фильм антигуманистичный. Это ничего не означает — это означает, что что-то не получилось. Это маленькая недоработка в сценарии. Когда люди делают такую огромную работу, она не может быть абсолютно перфекционистской, а эта работа близка к перфекционистской.

Елена Рыковцева: Мы об этом еще поговорим обязательно. К вопросу о правде жизни, неправде жизни. Анатолий Поливода отказался участвовать в российских шоу, в шоу Андрея Малахова он не пришел по идейным соображениям. Его коллега и друг Едешко сказал, что он такой современный украинец, имея в виду его взгляды на историю российско-украинских отношений сегодняшнюю. Сейчас мы посмотрим, как корреспондент «Настоящего времени» пришла к нему, говорила с ним об этом фильме. Окажется, что эта история с Александром Беловым, из-за которой судятся родственники, что он не болел в этот момент, так вот с ним-то она и происходила. Собственно говоря, сам факт, что больной спортсмен продолжает соревноваться, он не сенсация никакая, он является правдой жизни. Давайте посмотрим встречу корреспондента "Настоящего времени" с ним.

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