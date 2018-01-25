Реальные доходы россиян падают четыре года подряд

Реальные располагаемые доходы россиян в 2017 году сократились на 1,7 процента по сравнению с прошлым годом, сообщили в Росстате. Этот показатель падает уже четыре года подряд.

Единственный раз за год реальные доходы выросли в январе прошлого года. Тогда пенсионерам разово выплатили 5 тысяч рублей вместо полноценной индексации пенсии. До этого реальные доходы снижались 26 месяцев подряд.

При этом Минэкономразвития прогнозировало, что рост реальных доходов населения за 2017 год составит более процента. В этом году, по прогнозам чиновников, они должны увеличиться примерно на два процента.

Реальные располагаемые доходы населения – это доходы после вычета налогов и с учетом инфляции. Это один из самых точных показателей уровня жизни в стране.