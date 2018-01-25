Ректор вуза в Петербурге судится с местным изданием и "Трансперенси"

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко подал в суд на издание "Деловой Петербург" и антикоррупционную организацию "Трансперенси Интернешнл Россия" из-за публикации о его предполагаемой недвижимости. Речь идет об исках о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает телеканал "Дождь", иск был подан 26 сентября, но заседаний по нему пока не было. В "Трансперенси Интернешнл Россия" заявили, что общая сумма исковых требований – 60 миллионов рублей, из которых Литвиненко требует 30 от самой "Трансперенси".

В ноябре 2016 года издание "Деловой Петербург" опубликовало статью "Схемы горного короля". В ней говорилось о том, как территории и здания стоимостью около 7 миллиардов рублей переходили от Санкт-Петербургского горного университета в собственность людей, близких ректору Владимиру Литвиненко. Позднее организация "Трансперенси Интернешнл Россия" сообщила о том, что на землях, выделенных для университета, якобы построили элитное жилье.

В настоящее время Владимир Литвиненко – сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге. В университете, который возглавляет Литвиненко, Путин защищал свою кандидатскую диссертацию.

Литвиненко занимает 122-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он владеет около 850 миллионов долларов. В 2017 году Литвиненко заработал более 195 миллионов рублей. Это самый высокий доход среди ректоров российских вузов.