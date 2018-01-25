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Грани времени

С кем вы, Владимир Высоцкий? Эфир в 21:05

Владимир Высоцкий среди авторов альманаха "Метрополь"

Вспоминают Юрий Кублановский, Леонид Велехов, Юрий Векслер

25 января исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Он умер почти сорок лет назад, летом 1980 года, но память о нем жива, Высоцкий по-прежнему в числе народных любимцев. Недавно солидная социологическая фирма произвела опрос: каковы нынешние герои россиян, кого помнят и любят больше всех? Высоцкий оказался на втором месте – сразу после Гагарина.

Знаете, каким он парнем был? И с кем бы он был сегодня, Владимир Семенович Высоцкий, поэт, бард, актер, общественный деятель? - вспоминают и обсуждают поэт Юрий Кублановский, журналисты Леонид Велехов, Юрий Векслер.

Эфир программы "Грани времени" - в 21;05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

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