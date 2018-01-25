С кем вы, Владимир Высоцкий? Эфир в 21:05

25 января исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Он умер почти сорок лет назад, летом 1980 года, но память о нем жива, Высоцкий по-прежнему в числе народных любимцев. Недавно солидная социологическая фирма произвела опрос: каковы нынешние герои россиян, кого помнят и любят больше всех? Высоцкий оказался на втором месте – сразу после Гагарина.

Знаете, каким он парнем был? И с кем бы он был сегодня, Владимир Семенович Высоцкий, поэт, бард, актер, общественный деятель? - вспоминают и обсуждают поэт Юрий Кублановский, журналисты Леонид Велехов, Юрий Векслер.

Эфир программы "Грани времени" - в 21;05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.